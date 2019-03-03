السعودية – صعدت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، بنسب دون 0.8 بالمائة، مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة بعد نهاية ماراثون الإفصاحات السنوية، عن أرباح الشركات المقيدة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “كان هناك أداء جيد في الأسواق اليوم، لكن بمكاسب طفيفة، وهو أمر طبيعي في ظل غياب المحفزات وترقب ضخ سيولة جديدة”.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 0.79 بالمائة إلى 5525 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.06 بالمائة إلى 4775 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.57 بالمائة إلى 5261 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.49 بالمائة إلى 8534 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات المصارف والاتصالات.

وزادت بورصة البحرين بنحو 0.34 بالمائة إلى 1417 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 15.5 بالمائة يقودها “الأهلي المتحد” بمكاسب بنسبة 0.61 بالمائة.

وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع طفيف مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.11 بالمائة إلى 14819 نقطة، إثر علميات شرائية على بعض أسهم البنوك والاتصالات الكبرى.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.25 بالمائة إلى 2642 نقطة، على إثر عودة المكاسب لأسهم العقار والبنوك والاستثمار.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.34 بالمائة إلى 5120 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والطاقة.

وهبطت بورصة مسقط بنحو 0.16 بالمائة إلى 4137 نقطة، مع انخفاض أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.68 بالمائة، يتصدرها “ريسوت للإسمنت” بتراجع 5.14 بالمائة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.09 بالمائة إلى 1990 نقطة، مع هبوط مؤشرات قطاعات الخدمات بنسبة 0.17 بالمائة.

وكانت بورصة قطر في عطلة رسمية اليوم، تزامناً مع عطلة مصرف قطر المركزي على أن تعاود العمل غداً الإثنين.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.79 بالمائة إلى 5525 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.49 بالمائة إلى 8534 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 1417 نقطة.

دبي: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 2642 نقطة.

مصر: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 14819 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 5120 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.16 بالمائة إلى 4137 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 1990 نقطة.

الأناضول