فنزويلا – اتهمت نائبة الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغيز، الولايات المتحدة بالسعي لتطبيق سيناريو “الربيع العربي” في فنزويلا، لكن خطتها فشلت، محذرة من أي عمل مسلح أو تدخل عسكري.

وصرحت رودريغيز، في مقابلة مع قناة RT الناطقة باللغة الإسبانية، بأن واشنطن حاولت نقل أسلحة للمعارضة الفنزويلية يوم 23 فبراير الماضي تحت ستار المساعدات الإنسانية، وشددت على أن حملة المساعدات كانت كاذبة، فالحمولات لم تحتو على أي مواد غذائية أوطبية.

وأضافت: “لا شيء جديد، هذا السيناريو إمبريالي متكرر ونعرف من يقف وراءه. لكنه قد أفشل في فنزويلا. وقد شهدنا محاولات لتطبيق سيناريو ما يسمى بالربيع العربي في فنزويلا في فترة 2014-2017، لكن هذه المحاولات فشلت، ولن تمر محاولات تطبيق هذه الخطة في فنزويلا، لأن الشعب الفنزويلي شعب السلام والهدوء”.

ورأت نائبة الرئيس الفنزويلي أن المعارضة ترغب بأن “تقوم الولايات المتحدة بالعمل نيابة عنها، وتريد أن تطيح الولايات المتحدة والدول التي تدعمها برئيس الجمهورية”.

وأضافت محذرة: “إنهم مخطئون لأنه إذا حصل أي عمل مسلح أو تدخل عسكري خارجي ضد البلاد فستطال القنابل الجميع”، وأكدت رودريغيز ضرورة “أن يجلس الفنزويليون حول طاولة المفاوضات من أجل حل مشاكلهم الداخلية”.

كما أكدت رودريغيز أن “العقوبات ليست الحل”، معتبرة أن الولايات المتحدة ستقع حتما في “أزمة تاريخية ومن ناحية اقتصادية أيضا، لأنها تسعى لفرض عملة غير مدعومة بشيء”.

المصدر: RT