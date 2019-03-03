روسيا – ناشد المقاتل الروسي في عالم الفنون القتالية المختلطة “MMA سيرغي خاريتونوف” رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف بإعادة تأهيل ألكسندر إميليانينكو المقاتل المشاغب.

وسجل خاريتونوف سيرجي فيديو نشره على حسابه الرسمي على “إنستغرام” تضمن رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان طالبه فيه بالتأثير على إمليانينكو الذي وصفه بـ”الخطير على المجتمع”.

واعتبر المقاتل الروسي أن الزعيم الشيشاني هو الشخص الوحيد القادر على تغيير الوضع والحد من مشاكل إمليانينكو البالغ من العمر 37 عاما بإعادته لنادي أخمات الشيشاني، قائلا: “لن يستمع لأحد سواك، وبعدها لن يقوم بالأشياء الخطيرة التي يفعلها الآن”.

وسبق لإميليانينكو أن قاتل تحت اسم نادي أخمات من أكتوبر عام 2017 وحتى نوفمبر 2018، ولم يهزم وقتها.

ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد “Pride FC” فيدور إميليانينكو.

وكان إميليانينكو قد حكم عليه بالسجن في 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط في نهاية عام 2016.

وواجه في مارس العام الماضي تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومي، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.

المصدر: لينتا رو