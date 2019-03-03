كوريا ج – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الأحد أن واشنطن وسيئول اتفقتا على وقف مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة واسعة النطاق، التي تثير غضب كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إنّ التمرينين اللذين يطلق عليهما “كي ريسولف” و”وفول إيغل” سيستعاض عنهما بمناورات محدودة “بما يخدم احتفاظ القوّات المتمركزة في كوريا الجنوبيّة بجهوزية عسكرية عالية”.

واتُخذ هذا القرار خلال اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي، جونغ كيونغ دو وباتريك شاناهان، بعد ثلاثة أيام من قمّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي التي لم تسفر عن أي اتفاق.

وأوضح البنتاغون أن شاناهان وجونغ بحثا مخرجات قمة كيم ترامب و”استمرار التنسيق في العمل على تحقيق نزع السلاح النووي الكامل، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، واحتفاظ القوّات المتمركزة في كوريا الجنوبيّة بجهوزية عسكرية عالية”.

وتثير مناورات “فول إيغل” العسكريّة المشتركة التي تنظم عادة في الربيع من كل عام، غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تهديدا لها، في حين تؤكد موسكو وبكين أن هذه المناورات لا تسهم في تحقيق السلام في المنطقة.

واشتكى الرئيس الأمريكي مرارا من كلفة هذه التدريبات، غير أنه استبعد في الوقت نفسه إمكانية سحب حوالي 28500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي