العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط فبراير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت حوالي مئة مليون برميل، في حين بلغت من حقول كركوك مليونا وسبعمئة وخمسين ألف برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة أكثر من خمسمئة وأربعة عشر ألف برميل.

وأشار جهاد، إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف برميل، وكان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي ثلاثة وستين ألف برميل، وكان المعدل اليومي من حقل القيارة سبعة عشر ألف برميل.

وكالات