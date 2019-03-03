العراق – أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان شركات الجباية التابعة للوزارة هي المسؤولة حاليا عن جباية أموال الطاقة الكهربائية من المواطنين، آخذة بنظر الاعتبار حماية المستهلك وتحسين أداء شبكة الطاقة.

وقال الخطيب، انه وحال استلامه منصبه وزيرا للكهرباء، قام بمراجعة أداء اعمال شركات الجباية، وان الوزارة بصدد استكمال التقرير النهائي لإعادة النظر في آليات عمل تلك الشركات، مشيرا الى ان الوزارة مستعدة لتحمل المسؤولية كاملة لرفع عمل شركات الجباية بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمواطنين، شريطة عدم تأثيرها على العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، قد كشف في السادس والعشرين من شاط الماضي، عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لإعادة مشروع الجباية بعد إيقافه من قبل الوزير السابق، فيما أكد ان قرار الموافقة سيحرق البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولون، حسب قوله.

وكالات