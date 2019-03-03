العراق – اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الاحد، تطلع الوزارة الى الانضمام للحزام الاقتصادي الاسيوي “طريق الحرير”.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان له إن “وزير النقل عقد اليوم اجتماعا موسعا مع لجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨، لمناقشة امكانية تفعيل التعاون بين وزارة النقل والجانب الصيني، لوضع الية رسم خارطة طريق الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير)”.

واضاف المكتب، أن “الوزير ناقش خلال الاجتماع امكانية الاسراع باجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بفتح القروض للدول الاعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد، على طول طريق الحرير الجديد” .

ونقل المكتب عن لعيبي قوله، “نسعى الى تطبيق آلية التعاون العراقي مع الصين عبر الشركات الصينية والسفارة الصينية وتعريفهم بالبنى التحتية الحالية والمعلنة للاستثمار، وبيان الامكانيات المتوفرة لجذب مشروع طريق الحرير نحو العراق واشراكه باكثر من قطاع ليشمل السكك والموانى والنقل البحري والبري” .

يذكر ان اتمام انشاء ميناء الفاو الكبير له مردود اقتصادي كبير وذلك لموقعه الاستراتيجي والمتميز المطل على الخليج العربي، وذلك عن طريق الاستثمار باسلوب الشراكة، بالاضافة الى فتح خطوط ملاحية بين الدول العربية وخاصة الدول المنضمة للمبادرة، بحسب الوزارة.