ليبيا – زار وفد من البعثة الأممية برفقة بعض المنظمات الدولية مدينة سبها حيث عقد اجتماع بالمجلس البلدي وبحث خلاله أهم احتياجات مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

حامد الخيالي عميد بلدية سبها قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية إن زيارة ممثلة البعثة الأممية و ممثلو بعض المنظمات الدولية الداعمة للبلدية جاءت للوقوف على احتياجات المدينة حيث كان من ضمن الحضور ممثلو منظمة اليونيسف و undb والمبادرة الليبية الانتقالية ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات.

المدير المسؤول عن المنظمة الدولية للهجرة ماتيو بيوبرت أشار إلى أن الزيارة تهدف للقاء عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة سبها وكذلك عدد من قطاع الصحة والتعليم و مختلف الجهات للوقوف على مشاكل المدينة وكيفية المساعدة على حل هذه المشكلات.

وأعرب عن أمله بالتعاون بشكل خاص مع الجهات المحلية ودعمها على أن تقوم بهذه الإصلاحات بنفسها دون الرجوع للمنظمات.