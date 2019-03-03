32 قتيلا من “النصرة” و18 من الجيش السوري في معارك غربي سوريا

32 قتيلا من “النصرة” و18 من الجيش السوري في معارك غربي سوريا

سوريا – أعلن الجيش السوري تصفية 32 مسلحا من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي ومقتل 18 جنديا في صفوفه، بهجوم مباغت شنه التنظيم الإرهابي على نقاط عسكرية للجيش في ريف حماة الشمالي غربي سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري مسؤول لـRT: “بدأت “جبهة النصرة” الهجوم الساعة الثانية والنصف ليلا على نقاط الجيش السوري، وأسفر الهجوم عن مقتل 32 عنصرا من الفصائل المسلحة و18 للجيش السوري”.

كما أشار المصدر إلى أن سلاح الجو السوري استهدف أرتالا وتجمعات للفصائل المسلحة في اللطامنة والزكاة، وأن الهجوم توقف بعد قطع خطوط الإمداد عن المسلحين.

ولم يطرأ أي تغيير على الخريطة نتيجة للمعركة، وحسب المصدر فقد استطاع الجيش تفجير انتحاريي “النصرة” على مسافة بعيدة عن نقاطه.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للأنباء أن وحدات من الجيش السوري أحبطت مساء أمس محاولة تسلل لإرهابيين على محور لحايا معركبة في ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.

المصدر: RT