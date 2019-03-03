تايوان – أعلنت شركة “HTC” العالمية عن نيتها العودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف “Desire 12s”.

ويأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض (1440/720) بيكسل، وأبعاد 18:9، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3075 ميللي أمبير، وشرائح “NFC” لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ “micrоUSB”، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما معالجه فـ “Snapdragon 435″، وذاكرة الوصول العشوائي 3/4 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 32/64 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقات ذاكرة “micrоSD” بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 13 ميغابيكسل، بفتحة عدسة “f / 2.0″، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 13 ميغابيكسل أيضا، أما سعر الجهاز، فمن المفترض أن يصل إلى نحو 300 دولار.

المصدر: 4apk.ru