ليبيا – إجتمع آمر منطقة طبرق العسكرية خلال اليومين الماضيين من داخل منفذ امساعد مع مدير المنفذ وآمر فرع استخبارات طبرق ورئيس المجلس التسيري امساعد ورئيس حرس الجمارك امساعد ورئيس رقابة الجوزات ورئيس مخابرات العامه بالمنفذ بالإضافة لمدير أمن المنفذ وآمر كتيبه 418 استطلاع.

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المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة تأمين واستلام المنفذ بالغرفه الأمنية المشتركه بأمرة آمر منطقة طبرق العسكرية علماً بأن الاجتماع تطرق لمنع دخول الهجرة غير الشرعية إلا بإجرات رسمية.

وشدد على عمل الدوريات الصحراوية في ضبط المتسللين والمهربين وضبط الحدود وفرض السيطره المحكمه على الحدود بالإضافة لفرض هيبة الدولة.