الإعلان عن لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي

الإعلان عن لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي

موسكو – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، سيلتقي اليوم الاثنين في فيينا بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد.

وكتبت وزارة الدفاع: “سينعقد اليوم في فيينا لقاء يجمع رئيس هيئة الأركان الروسية النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، والجنرال جوزف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي”.

ولم تكشف الوزارة عن أجندة الاجتماع، فيما رجح المتحدّث باسم هيئة الأركان الأمريكية باتريك رايدر أن تتصدر المحادثات عمليات تحالف واشنطن الدولي في سوريا، ومستقبل العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن، وقضايا الأمن الدولي.

ويأتي الاجتماع الحالي بالتزامن مع قرب الإعلان عن إنهاء وجود تنظيم “داعش” في سوريا، وبعد إعلان واشنطن عن نية الانسحاب من سوريا قبل نهاية أبريل القادم.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن مؤخرا عن خطة لتشكيل مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، وتتولى مهمة “إحلال الاستقرار النهائي” في سوريا بعد تطهيرها الكامل من الإرهاب.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذه الخطة تنص على سحب جميع القوات الأجنبية من سوريا، واستعادة مؤسسات الدولة السورية دورها، مع الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

المصدر: وكالات