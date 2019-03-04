ليبيا – إعتبر مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بيان له اليوم الاثنين على أن دعوة مصرف ليبيا المركزي طرابلس من خلال من وصفه بـ” المحافظ المقال “لعقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي غير قانوني ، مؤكداً على أن السلطة المخولة بذلك هي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفق نصاب قانوني معتمد.

مركزي البيضاء أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن مثل هذه القرارات وغيرها تؤكد حجم التدخل السافر في شؤون المصرف ومحاولة تغيير إدارته وأهدافه التي يُفترض أنها مسؤولية المالك عنها ممثلاً في مجلس إدارة المصرف المركزي ، معتبراً أن هذا الاجراء يعد اخلالاً كبيراً وواسعاً بالصلاحيات القانونية.

وحمل البيان محافظ مركزي طرابلس”الصديق الكبير” كل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية بدت جلية وواضحة منذ اصدار القرار الذي وصفه بـ”التعسفي” بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة أخذت تعمل بشكل واضح على إعادة الهيكلة دون أساس أو معايير او أسباب جوهرية، مؤكداً عل أن ذلك يعد اخلالا وإهداراً للمساق التاريخي لهذا المصرف وما قدمه خلال سنوات طويلة من العطاء والعناء.