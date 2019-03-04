العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

وورد في بيان صدر عن الرئاسة العراقية أن صالح “أكد حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن العراق كان وما يزال سباقا في الدفاع عن فلسطين وعدها القضية الأولى في المحافل الدولية”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن عباس خلال زيارته التي استمرت يومين للعراق، أجرى مباحثات مع نظيره العراقي “تناولت الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، إضافة إلى جملة من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين” .

وكالات