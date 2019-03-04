ليبيا – أكد مدير الرعاية الصحية بني وليد جمعة احميد أمس الأحد أن التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال نفذت من مخازن الرعاية لجميع الأعمار،منوّهاً إلى أن مكتب الرعاية أصبح عاجزا نتيجة نفاد التطعيمات لديه.

احميد قال بحسب المكتب الرعاية الصحية بني وليد إن إدارة الخدمات تسعى لتوفير التطعيمات على الرغم من النقص الحاد على مستوى البلديات. وحذر مدير الرعاية الصحية أهالي البلدية من إستعمال أي تطعيمة مالم يكون مصدرها من مكتب الرعاية الأولية كونه المسؤول على ملف التحصين متمناً السلامة ودوام العافية لجميع الأطفال.