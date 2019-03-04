ليبيا – أكد المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي على أن القوات المسلحة لا تفرق بين أي أحد من أبناء الشعب الليبي خاصة أبناء قبائل التبو والطوارق الموجودون بالمنطقة الجنوبية.

الزوي قال تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين إن التبو والطوارق موجودون في صفوف القوات المسلحة وعدد كبير منهم يخدمون بالجيش كما أنهم شاركوا في عملية تطهير الجنوب من الإرهاب.

وأشار الزوي إلى أن قبائل التبو والطوارق لهم دورا وطنيا كبيرا في عمليات التحرير التي تشهدها ليبيا ضد الإرهاب.

وفي سياق متصل، أضاف أن القوات المسلحة لا تزال تطهر جيوب الجماعات الإرهابية من كل التراب الليبي،مشيرا إلى أن كتيبة من قوات الصاعقة لا تزال موجودة في مدينة درنة لتأمينها.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة أنه تم فتح باب التطوع أمام جميع الليبيين للانضمام لقوات الصاعقة وباقي أذرع الأسلحة الليبية من أجل استكمال الطريق نحو استعادة أمن واستقرار البلاد.

الزوي بيّن بأن القوات الخاصة تحتاج لتدريبات عسكرية مشتركة مع مصر والأردن والسعودية لتطوير قدراتها العسكرية.