ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق المنقطع عن المجلس عبدالرحمن السويحلي ، الإثنين ، بمنزله في طرابلس مع السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو” .

وقال السويحلي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إن اللقاء تطرق لمناقشة التطورات السياسية، حيث أكد رفضه لما أسماه منطق “صفقات تقاسم الغنيمة” في التعامل مع مستقبل الشعب الليبي .

وقال بأن هذا المنطق أعطى كذلك رسالة واضحة بأن استخدام القوة للوصول إلى السلطة أمر مقبول، وهو ما أشار إلى أنه يحاول تجنبه منذ عام 2014 وذلك في معرض حديثه عن اللقاء الأخير بين المشير خليفة حفتر ورئيس الرئاسي فائز السراج في أبوظبي .

كما حذّر السويحلي من أنّ التغاضي عن ما وصفه بـ ” إستمرار حفتر في استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ” سيولد تصعيدًا مضاداً لا تحمد عواقبه .

ودعا السويحلي المجتمع الدولي من خلال السفير الإيطالي إلى دعم المسار الديمقراطي الذي يكفل مدنية الدولة، والحثّ على إجراء انتخابات برلمانية خلال أشهر، مع استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال ، وذلك كتجديد تأكيده على رفض الإنتخابات الرئاسية التي قال في وقت سابق بأن الشعب الليبي غير جاهز لها بعد .

المرصد – متابعات