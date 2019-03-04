ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاثنين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية جمال الزروق ونائبه الأول محسن السباعي بالإضافة إلى مدير عام شركة إدارة واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية محمد الشريف.

الزروق إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الوفاق خطة اللجنة للعام الحالي والصعوبات التي تعيق اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة لها.

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية بضرورة العمل على توفير دعم اللجنة والاتحادات الرياضية حتى تمكن من إقامة مناشطها لتشارك في المسابقات الرياضية المحلية والخارجية لتحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية.