ليبيا – شارك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس الأحد بإفتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية.

باشاغا أكد في كلمة له وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية على النجاح في إفشال المشروع الإرهابي في ليبيا وذلك بالقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة للبوابات الأمنية ومؤسسات الدولية والسيادية.



وقال : ” لقد عملنا مند تولينا لحقيبة وزارة الداخلية على توحيد المؤسسة الأمنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية باعتبار أن الأمن منظومة واحدة وكل لا يتجزأ, قد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالتواصل المهني بين المؤسسات والقيادات الأمنية في كل ربوع ليبيا ” .

وشدد باشاغا على أنه منذ استلامه لحقيبة وزارة الداخلية قد عمل على تطوير العمل الأمني مهنياً وعلمياً وذلك بالمباشرة في إعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الفساد ودعم المرأة وحقوق الإنسان والبدء في برامج تدريب بهدف تعزيز وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية.