ليبيا – وصلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو اليوم الإثنين إلى مطار تمنهنت بقيادة وفد من الأمم المتحدة في زيارة للجنوب.

ريبيرو وصلت وبرفقتها وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” ممثلين من منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

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وفد الأمم المتحدة الانساني أجرى زيارة إلى مبنى البلدية في سبها وكان في استقبال الوفد عميد البلدية حامد الخيالي الذي رحب بهم وأثنى على وقوف منظمات الأمم المتحدة إلى جانب البلدية في تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين.

واستمعت ريبيريو والوفد المرافق لها إلى احاطات عن الاحتياجات الضرورية لمركز سبها الصحي ولقطاع التعليم في المدينة.

كما استمع الوفد لإحاطة عن الوضع الأمني والمعيشي ووضع البنية التحتية في المدينة علاوة على مشكلة الهجرة الشرعية التي تعاني منها الجنوب.

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