ليبيا -أطاح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين برئيس أركانه اللواء عبد الرحمن الطويل وجرده من رتبته التي منحها له سنة 2017 .

ووفقاً لقرارين أصدرهما بصفته التي يستخدمها منفرداً كقائد أعلى للجيش الليبي أصدر السراج قراره رقم 27 لسنة 2019 جرد فيه الطويل من رتبة لواء .

وقد أعاده وفقاً لذات القرار إلى التقاعد على سابق رتبته ألا وهي عميد ركن مذكراً إياه بأنه هو من إستدعاه للخدمة سنة 2017 .

أما القرار رقم 29 لسنة 2019 فقد أشار لإنهاء خدمة الطويل في الجيش وذلك بحجة إنتهاء الفترة التي جرى إستدعائه بشأنها في سنة 2017 .

وتأتي هذه القرارات عقب يومين من تصريحات الطويل التي رفض فيها الإنصياع لقرار إقالته الصادر عن السراج بدعوى عدم شرعيته كونه صدر بشكل منفرد .وليس بشكل جماعي عن الرئاسي مجتمعاً .

وكان الطويل قد تحدث لوكالة ” سبوتنيك ” الروسية عن وجود مليشيات وصفها بالمشبوهة قال بأنها جاءت من خارج طرابلس كما أبدى في تصريحه إستعداده لحوار مباشر مع المشير خليفة حفتر لتوحيد المؤسسة العسكرية متهماً السياسيين بالتسبب في إنقسامها .

المرصد – متابعات