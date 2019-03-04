ليبيا – قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية إن تمديد فترة الترشح لعضوية بعض البلديات جاء بسبب صعوبة استخراج بعض المستندات المتعلقة بالحالة الجنائية وبعض الأسباب اللوجستية والأوراق الأخرى.

بن تاهية أوضح في تصريحات خاصة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS218” أمس الأحد أن باب الترشح سيفتح الأسبوع المقبل لـ19 بلدية من بينها بلديات طرابلس المركز وعين زارة وبوسليم ومصراتة وقصر بن غشير وتاجوراء.

وحثّ بن تاهية المواطنين على التصويت يوم الاقتراع،مؤكدا أن الإدارة المحلية شأن خدمي للمواطن ولذلك يجب التركيز على التوعية والتغطية الإعلامية في هذه المرحلة.

وفيا يتعلق بالإشكاليات التي تواجه العملية الانتخابية للمجالس البلدية مثل عدم كتابة أرقام المراكز في المدارس، نوّه بن تاهية إلى أن اللجنة نشرت في ديسمبر الماضي أسماء وأرقام المراكز ثم قامت بتسليمها إلى البلديات التي فتح فيها مراكز التسجيل وبإمكان أي مرشح معرفة مركزه.

وبشأن تغيير مركز أو إضافة آخر،أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن بعض المراكز تبين وجودها في مناطق حدودية بين البلديات في انتخابات 2014 ما استوجب إجراء تغيير لتمكين وإنجاح العملية الانتخابية.

رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس أشار إلى أن القانون يشترط الإقامة في البلدية للتصويت فيها ولذلك تم فتح آلية المقيم غير المقيد مع مصلحة الأحوال المدينة لتمكينهم من التصويت،مبينا أن المواطن بإمكانه معرفة مكان تسجيله عبر الرسائل النصية.