روسيا – قلّد الرئيس فلاديمير بوتين الميداليات للفائزين في سباق التزلج لمسافة 10 كم اليوم، ضمن منافسات الألعاب الجامعية الشتوية “يونيفرسياد 2019″، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية.

وحضر بوتين السباق الذي انتهى بفوز المتزلجين الروس بالمراكز الثلاثة الأولى، وقام بتقليدهم الميداليات، حيث جاء في المركز الأول إيفان ياكيموشكين، وفي المركز الثاني حل أنطون تيماشوف، فيما كان المركز الثالث من نصيب إيفان كيريلوف.

كما قام الرئيس الروسي بجولة على العديد من المنشآت واطلع على سير النواحي التنظيمية في مدينة كراسنويارسك المستضيفة لليونيفرسياد، كما التقى بأعضاء المنتخب الروسي المشارك في هذه الدورة الجامعية العالمية.

وقال مشجعا المنتخب الروسي: “إنه رقم قياسي في تاريخ الألعاب الجامعية الشتوية أن يشارك 3 آلاف رياضي من 58 دولة حول العالم، ولذا فإن أي فوز في هذه الدورة يعتبر هاما ومرموقا”.

وتتصدر روسيا قائمة جدول الميداليات بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وفي المركز الثاني تأتي النمسا بذهبية واحدة، فيما حلت سويسرا في المركز الثالث بفضية واحدة.

ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 58 بلدا في العالم، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات ضمن 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية مرتين في موسكو عام 1973، وقازان 2013.

المصدر: تاس