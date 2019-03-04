ليبيا – أعلنت تشاد أمس الأحد إغلاق الحدود مع ليبيا بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح.

وزير الأمن التشادي قال وفقاً لموقع “العربية .نت” إنه تم إتخاذ قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر.

وأضاف الوزير خلال زيارته منطقتي كوري بوغودي في شمال غرب تشاد أن هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين.

كما أوضح الوزير أن كل من سيتواجد في هذا الموقع من كوري سيعتبر إرهابياً، معلناً نزع السلاح من الشعب ومنع التنقيب عن الذهب رسمياً.

يشار إلى أن كوري بوغودي منطقة غنية بالذهب تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا وتستقطب عدد من التشاديين والأجانب ، وتأتي هذه الاجراءات التشادية بالتزامن مع العملية العسكرية التى أطلقها القائد العام للقوات المسلحة في الجنوب المشير خليفة حفتر لمطاردة مسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية.