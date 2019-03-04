الولايات المتحدة – نشرت مجلة “يو إس نيوز وورلد ريبوت” الأمريكية قائمة بأقوى دول العالم وأكثرها نفوذا لعام 2019، احتلت أمريكا المرتبة الأولى تليها روسيا ثانية، فيما حلت السعودية تاسعة والأولى عربيا.

واعتمد التقرير في تقييم قوة الدول على حجم اقتصادها، وتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها العسكرية التي تعتمد على حجم ميزانية الدفاع في كل دولة.

وشمل التقرير استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص ينتمون لـ80 دولة حول العالم، وجرى إعداده بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وتقول المجلة إن التصنيف يشمل أيضا مستوى ثقة العالم في كل دولة، وبمصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في القائمة تلتها روسيا ثم الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ثم اليابان وإسرائيل والسعودية ثم كوريا الجنوبية.

وحلت الإمارات في المرتبة 11 وإيران 13 وتركيا 16 والعراق 19 وقطر 24 ومصر 29 والأردن 33 ولبنان 36 وعمان 42 والمغرب 61 وتونس 63.

المصدر: “.usnews.com”