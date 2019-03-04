ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري والوفد المرافق له اليوم الاثنين، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني .

ويأتي هذا اللقاء ضمن أعمال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد لدولة قطر ومن جهته قال المجلس أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ” البلدين الشقيقين ” .

كما تطرق اللقاء وفقاً لمجلس الدولة المستجدات السياسية على الساحة العربية والدولية، وأكد الطرفان ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي كمرجعية للخروج من الأزمة .

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ومن جهته أكد خالد المشري عن تضامن ليبيا مع دولة قطر في أسماها أزمة حصارها، آملا أن يتم حل الأزمة عن طريق مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في إشارة منه لمقاطعتها من قبل جيرانها ومصر على خلفية دعمها للجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين .

وعقب لقائه بتميم ، إلتقى المشري بوزير التجارة والاقتصاد القطري علي بن أحمد الكواري، وبحث اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وقطر وفقاً لإيجاز صحفي آخر صادر عن الإستشاري . وفي وقت يواجه فيه قطاع الطيران القطري إنكماشاً وتقليصاُ لوجهاته نحو أفريقيا بسبب المقاطعة وحظر الطيران في أجواء الجيران ومصر ، ناقش الإجتماع تشغيل رحلات طيران مباشرة بين ليبيا وقطر ، فيما أشاد المشري مجدداً بـما وصفه ” نجاح دولة الدوحة في مواجهة الحصار ” الذي قال أنها تعرضت له من خلال زيادة إنتاجها المحلي وإدارتها الناجحة للأزمة ، وذلك بحسب قوله .

المرصد – متابعات