ليبيا – نفذت قوة حماية وتأمين سرت وقفة إحتجاجية بشأن عدم صرف الدعم المالي المستحق لها من حكومة الوفاق مؤكدة إلتزامها الكامل بـ ” بناء الدولة المنشودة ” ومكافحة الإرهاب بشتى اشكاله ومسمياته .

وفي بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه ، ذكّرت القوة ، السبت بأنها مشكلة بقرار صادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” عقب انتصار عملية البنيان المرصوص والقضاء على أكبر معاقل التنظيم الارهابي داعش في شمال أفريقيا .

و بموجب هذا القرار ، أشارت القوة لتحديد مهامها وعدد افرادها وتبعيتها وآلية عملها مؤكدة مخاطبتها وزارة الدفاع بهيكليتها ومتطلباتها .

وأضافت : ” رغم مرور أكثر من عامين على إستلام القوة لمهامها الموكلة إليها بموجب القرار المشار له والتي كانت فيها فترات تمديد عمل تتم بإجراءات رسمية من الجهات المختصة بالدولة مع الوعود المتكررة بتقديم كافة اشكال الدعم اللازمة لها ولعل آخرها كان في زيارة السيد رئيس المجلس الرئاسي لمدينة سرت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2018 ” .

وقالت قوة حماية سرت أنها عملت بكل مهنية وإنضباطية خلال المدة الماضية مؤكدة بأنها ومن خلال هذا البيان تود لفت الانتباه لكل الحريصين على ” سلامة الوطن والمواطن ” إلى أن ما تقوم به هو واجبها الأساسي الذي لن تتخاذل في تأديته قيد أنملة ، وذلك وفقاً للبيان .

وتابعت : ” عناصر قوة حماية سرت عاهدوا الله وأنفسهم وأرواح الشهداء والجرحى من قبل في عملية البنيان المرصوص أن لن يكون لهذا السرطان المسمى دا عش أي أساس أو حتى تهديدات في هذا البلد لذلك فأنهم يتوسمون الدعم والوقوف معهم وتذليل كافة الصعاب من المجلس الرئاسي ” .

وأكدت القوة بأن مناشدتها هذه موجهة لرئيس الرئاسي فائز السراج وحكومته مؤكدة تفهمها لما تمر به البلاد من نزاعات وانقسامات قد تنهك وتشتت أفكار القائمين باعمال الدولة.

ونشاد عناصر و غرفة قوة حماية وتأمين سرت السراج وحكومته بالنظر في متطلباتهم المكفولة قانوناً وفي أولويتها صرف المكافئة المستحقة لعناصر القوة عن سنة 2018 ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الأضرار والتعويضات والثريات الخاصة بها .

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت بأنه أصبح من الصعوبة بمكان قيامها باعمالها المنوطة بها واستمرارها في دحر وملاحقة جيوب وفلول داعش مع ما يعانونه من النقص الشديد في دعمهم ماليا ولوجستيا رغم الوعود المتكررة بذلك .

وحذرت القوة في ختام بيانها من أن هذا الخلل الذي تعانيه يتوسم فيه تنظيم داعش في الأمل بالرجوع والاستيلاء على مدينة سرت وضواحيها محملة مسؤولية وقوع ما لا يحمد عقباه للمجلس الرئاسي وحكومته لعدم مساندتهم الجادة وتجاهلهم لحجم التضحيات المقدمة وازالت تقدم من عناصرها وذلك على حد وصف ذات البيان .

المرصد – متابعات