ليبيا – عقد أمس الاحد بمقر الوزارة في طرابلس اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن مع المنسق العام لشؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومندوب المبعوث الأممي لدى ليبيا.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية الاستحقاقات الانتخابية التي أوكلت لوزارة الداخلية بتأمينها.

وأكد مازن أهمية تأمين الانتخابات عن طريق الجهات المكلفة والمختصة بالتنفيذ، مشيراً إلى أن الاستحقاقات تعتبر مفردة من مفردات الأمن الشامل الذي تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيقه.



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وأوضح مدير إدارة الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بأنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المركزية الفنية بشأن عقد ورشة عمل حول تأمين الانتخابات والمزمع عقدها في منتصف هذا الشهر.

كما حضر الإجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة الانتخابات بالإدارة وأعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومستشاري بعثة الأمم المتحدة بليبيا وإدارة المشروع الإنمائي المشترك.