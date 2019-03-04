روسيا – تصدرت روسيا في فبراير الماضي قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، أحد أكبر مستهلكي الغاز في العالم، متقدمة بذلك على الجزائر وقطر ونيجيريا.

ونشرت وكالة “رويترز” نهاية الأسبوع تقريرا استند لبيانات أوروبية، أظهر أن روسيا صدرت الشهر الماضي من مشروعها “يامال للغاز الطبيعي المسال” 19 شحنة بلغ إجمالها 1.41 مليون طن من الغاز المسال، ما يعد لحظة فارقة في تاريخ المشروع الروسي العملاق.

وبعد روسيا جاءت قطر في المرتبة الثانية بـ18 شحنة (1.33 مليون طن من الغاز المسال)، تليها الجزائر فنيجيريا.

كما شدد التقرير على أن الولايات المتحدة التي تسعى لولوج سوق الغاز الأوروبية، لم تصدر إلى هناك سوى 0.64 مليون طن من الغاز المسال.

وأضافت “رويترز”، أن معظم شحنات الغاز الروسي اتجهت إلى محطات استقبال الغاز المسال في الجزء الشمال الغربي من أوروبا، ما يعد دليلا على أن الغاز الروسي يتمتع بمزايا تنافسية عالية في أوروبا.

يشار إلى أن روسيا تعد أكبر موردي الوقود الأزرق لأوروبا، فبالإضافة للغاز المسال تصدر الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، حيث بلغت إمداداته في 2017 نحو 192.2 مليار متر مكعب، وشكلت 81% من إجمالي الإمدادات إلى أوروبا الغربية.

وتعمل روسيا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في أوروبا، وأهمها مشروعا أنابيب “السيل الشمالي 2″ و”السيل التركي” لضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا والاستغناء التام عن الترانزيت عبر أوكرانيا التي ستحرم بالكامل من عائداته.

المصدر: “فيستي”