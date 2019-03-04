ليبيا – أكد عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع فرانتس كلينتسيفيتش اليوم الاثنين أن بلاده لم تقدم أي مساعدات عسكرية لليبيا بجنودها أو بأسلحتها ، مشيراً إلى إن في حال وجد أي مواطنين روس فما هو إلا حالة فردية.

كلينتسيفيتش قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك ” الروسية تعليقاً على ما نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية عن وجود 300 من المرتزقة الروس في ليبيا :”رسميا وعلى مستوى الدولة ليس لروسيا أي علاقة بذلك لم يكن هناك أي مناقشات حتى، ناهيك عن القرارات”.

وأضاف: ” لا أستبعد أن يكون أحد العسكريين السابقين الروس قد توجه بشكل شخصي إلى ليبيا، فنحن لا نستطيع منعهم عن ذلك لكن من المستبعد أن يكون هناك خبراء من العسكريين الروس السابقين بهذه الكمية”.

يشار إلى أن صحيفة التلغراف البريطانية قد إدعت وجود 300 مرتزق روسي في بنغازي لدعم الجيش يتبعون لشركة “فاغنر” العسكرية الخاصة التي زودت من وصفتهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بالمدفعية والدبابات والطائرات دون طيار، وهذا ما نفاه المسؤول الروسي.