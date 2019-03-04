طائرة مقاتلة من نوع Sukhoi Su-30 تابعة لسلاح الجو الهندي
الهند – ذكرت تقارير إعلامية هندية أن سلاح الجو الهندي أسقط اليوم الاثنين طائرة باكستانية بلا طيار اخترقت المجال الجوي الهندي قرب ولاية راجستان.
وأفادت وكالة الأنباء ANI نقلا عن مصادر عسكرية هندية بأن المضادات الجوي الهندية رصدت الطائرة المسيرة الباكستانية أثناء قيامها بمهام استطلاع لمواقع عسكرية في منطقة صحراوية بولاية راجستان الهندية.
وأضافت التقارير أن الطائرة الباكستانية أسقطت بواسطة صاروخ “جو-جو” أطلقته مقاتلة من نوع Su-30 MKI تابعة للقوات الجوية الهندية.
المصدر: RT