ألمانيا – حقق شتوتغارت فوزا عريضا على ضيفه هانوفر 5-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض كل من ماريو جوميز في (د.4)، والمدافع التركي أوزان كاباك هدفين في (د.16 و45+1)، ولاعب الوسط السويسري ستيفن تسوبر هدفين في (د.78 و81).. بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد المهاجم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس في (د.68).

وبهذا الفوز، رفع شتوتغارت رصيده من النقاط إلى 19، في المركز السادس عشر، فيما توقف هانوفر عند 14 نقطة، في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، سقط فولفسبورغ في فخ التعادل 1-1، على أرضه، أمام ضيفه فيردر بريمن.

وبهذا التعادل حصل فولفسبورغ على نقطة، رفعت رصيده إلى 39 نقطة، في المركز السابع، بينما واصل بريمن سلسلة التعادلات ليستقر في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

المصدر: وكالات