الولايات المتحدة – جنت شركة استثمار دولية ثروة بعد أن اشترت أسهما قبل نحو عام في عملاق الألومنيوم الروسي “روسال”، واغتنمت فرصة تراجع سعر السهم بفعل العقوبات الأمريكية.

وذكرت “بلومبرغ”، أن “كينغزفري كابيتال مانجمانت” اشترت بصفقة واحدة أسهما في “روسال” مطروحة في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية بقيمة 36 مليون دولار، لترتفع في يناير الماضي قيمة الأسهم إلى 65 مليون دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بفعل رفع العقوبات الأمريكية عنها.

وأضافت الوكالة الاقتصادية، أن “كينغزفري كابيتال مانجمانت”، وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة، حققت أرباحا من هذه الصفقة بنسبة 80%.

وفي تعليق على ذلك، قال هوجو تشان رئيس قسم الاستثمار في الشركة: “عندما ظهر الخبر، كان هناك خوف عارم في السوق من هذه الشركة (روسال)، في قدرتها على الاستمرار في ظل هذه العقوبات.. ووصلنا إلى استنتاج مفاده بأن الإفلاس أمر مستبعد إلى حد كبير”.

ويظهر من التداولات أن سهم “روسال” في بورصة هونغ كونغ ارتفع من 1.42 دولار، والذي سجله في 17 أبريل الماضي، إلى 3.81 دولار هونغ كونغ، بلغها خلال تعاملات اليوم، أي أن سهم الشركة الروسية صعد بنسبة 168%.

وتأسست “كينغزفري كابيتال مانجمانت” في 2016 كشركة استثمارية وهي تدير محفظة استثمارية بأكثر من 200 مليون دولار، وتستند استراتيجية الشركة في الاستثمار بالأسهم المقومة دون قيمتها الحقيقة ما يحقق ربحا كبيرا.

المصدر: “بلومبرغ”