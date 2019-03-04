العراق – أفاد مسؤول عراقي، الإثنين، إن شركة تركية متخصصة بصناعة الألبان، حصلت على عقد استثمار معمل ألبان أبو غريب (أكبر معامل الألبان في العراق).

وأضاف محمد جبار، المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية، التابعة لوزارة التجارة العراقية، إن “شركة مكأكوناين التركية المتخصصة بصناعة الألبان ستتولى تشغيل معمل ألبان أبو غريب لمدة 15 عاماً”.

وأوضح المسؤول العراقي للأناضول، أن “جميع الموظفين العاملين في المعمل، سيحتفظون بوظائفهم دون أي تغيير، بينما ستتولى الشركة المستثمرة للمعمل، مهمة الإنتاج واستيراد المواد الأولية وتسويق المنتجات”.

وتابع المسؤول العراقي: “الشركة التركية ستتولى أيضا مهمة تغيير الآليات الخاصة بصناعة الألبان”.

ولم يكشف المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية، عن الكلف المالية الخاصة بعقد الاستثمار.

ويعتبر معمل ألبان أبو غريب (20 كم غرب بغداد)، من أكبر معامل الألبان في العراق، تأسس عام 1958، خلال تولي الملك فيصل الثاني رئاسة العراق.

وتعرض المعمل بعد 2003 عقب الاجتياح الأمريكي للعراق إلى الدمار، وسرقت العديد من محتوياته، وبدأت لاحقا وزارة التجارة بإعادة تأهليه، لكن المعمل يعاني من مشاكل إدارية ولوجستية، منعته من أن يكون منافسا لمنتجات الألبان المستوردة.