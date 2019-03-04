ليبيا – أصدر مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية خالد عيسى أمس الأحد تعميمًا يقضي بضرورة سحب عقار (Sedofan Syrup) من القطاعين العام والخاص.

مدير إدارة الصيدلة أوضح في تعميمه المنشور على المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزارة ووقاية المجتمع الإماراتية قد طالبت بسحب العقار من الأسواق العالمية وتعليق تسجيله لأمر يتعلق بنسبة المادة الفعالة “Triprolidine hydrochloride” كونها أقل من المواصفات المعتمدة.

وطالبت وزارة الصحة جميع مستخدمي الدواء بالتوقف عن استخدامه وضرورة مراجعة الطبيب لوصف دواء بديل ، داعيةً جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورد لسحبه من القطاعين العام والخاص.