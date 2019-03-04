ليبيا – اجتمع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصفته التي يستخدمها كـ ” قائد أعلى للجيش الليبي ” مع أمراء المناطق العسكرية التابعة له .

وقال المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء إنعقد اليوم الاثنين مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية ” اللواء اسامة الجويلي ” وآمرالمنطقة العسكرية طرابلس ” اللواء عبد الباسط مروان “، وآمر المنطقة العسكرية سبها ” الفريق علي كنّه “.

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وتناول الاجتماع الذي غاب عنه آمر العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، وعملية التنسيق وآليات العمل فيما بينها.

وبحسب ذات الإيجاز ، فقد اطلع السراج بصفته إيضاً ” القائد الأعلى ” على التقارير المقدمة من آمري المناطق عن الحالة الأمنية التابعة لهم.

المرصد – متابعات