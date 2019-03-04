ليبيا – أجرى طاقم طبي فرنسي على رأسهم استشاري جراحة الأوعية الدموية جروم كوم اليوم الاثنين زيارة لمركز بنغازي الطبي رفقة عدد من الأطباء والممرضين المتخصصين في الأوعية الدموية.

أخصائي الأوعية الدموية بمركز بنغازي الطبي جمال الفيتوري قال بحسب المكتب الإعلامي للمركز إن زيارة الطاقم الفرنسي ليست الأولى إنما هي عبارة عن تكملة للتعاون الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة بإستحداث لجنة للعلاج داخل المركز الطبي.

وأضاف الفيتوري أنه سيتم الكشف على عدد من الحالات الموجودة ومن ثم تجهيزها للعمليات سواء في هذه الزيارة أو في الزيارة القادمة إلى حين توفير بعض المعدات التي تنقص المركز.