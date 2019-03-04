ليبيا – نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعاوناً مع وزارة العدل المنتدى العلمي الأول حول الحقوق والتشريعات القانونية للتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسبة.

حضر المنتدى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة نخبة من المختصين بالشؤون الصحية والقانونية والاجتماعية بالإضافة للجهات ذات العلاقة.

وفي خضم ذلك ألقى مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل كلمة حول حقوق المتعايشين مع هذا الفيروس أكد فيها على مساعي الوزارة إلى إحراز المزيد من التقدم لتكريس حقوق هذه الفئة وتعزيز الوعي المجتمعي حيال هذا الوباء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأوضح أنه من مسؤوليات الوزارة كمؤسسة حكومية معنية بحقوق الإنسان عامة ومن بينها حق الإنسان في الرعاية الصحية ومن هذا المنطلق وبمعية هذا اللقاء المعتبر منصة أساسية لبحث كيفية الإيفاء بهذه المسؤوليات تجاه المرض الفتاك والمستشري بطرق متعددة إذ يحتاج إلى برامج وقائية من تضافر للجهود للحد من انتشاره.



وفي ختام المنتدى تم عرض التوصيات من قبل اللجنة التحضيرية لإحالتها للجهات ذات العلاقة.