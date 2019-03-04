إستونيا – فاز حزب “الإصلاح” المعارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في إستونيا وشغل 34 مقعدا تاركا المركز الثاني لحزب “الوسط” الحاكم بـ25 مقعدا.

وحلّ الحزب “الشعبي المحافظ” ثالثا بـ19 مقعدا، متقدما على حزب “الوطن” الذي نال 12 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الاجتماعي” الذي شغل 10 مقاعد.

وتنص التشريعات الإستونية على حق الحزب أو التكتل السياسي الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وهناك اختلاف كبير بين برنامج حزب “الإصلاح”، وبرنامج حزب “الوسط” الحاكم ويتمحور الخلاف حول ثلاث قضايا تشمل الضرائب، وحقوق المواطنة والتعليم في إستونيا.

ويشكل الروس والناطقون بالروسية 25.1% من إجمالي السكان في إستونيا، معظمهم محرومون من حق المواطنة، باعتبار أنهم “مستوطنون استعمروا إستونيا مع الاحتلال السوفيتي”.

المصدر: لينتا رو