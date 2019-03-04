فلسطين – أكد مسؤول في نادي هلال القدس الفلسطيني تمسك النادي بخوض مبارياته ضمن كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم على أرضه.

وهذه المسألة تثير اعتراض ناديي النجمة اللبناني والجيش السوري لأنها تتطلب منهما دخول الأراضي المحتلة عبر معابر تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش وأثيرت المسألة بشأن الأخيرين، نظرا لأن لبنان وسوريا لا تزالان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ولا يربطهما بها اتفاق سلام خلافا للأردن، ويحظر على أعضائهما دخول الأراضي المحتلة وعبور نقاط سيطرة إسرائيلية.

وقال رئيس دائرة الإشراف الرياضي عضو الهيئة الإدارية في هلال القدس بدر مكي لوكالة فرانس برس: “نادي هلال القدس اتخذ قرارا بأنه لن يلعب مبارياته إلا على أرضه، وليس لنا علاقة بالقرار الداخلي السوري أو اللبناني برفضهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. هذا شأن داخلي لهم”.

وأضاف: “الاتحاد الآسيوي أبلغنا بأن لا مشكلة لديه في ما يخص المباراة البيتية لنادي هلال القدس شريطة أن يتم الاتفاق بين الهلال والنجمة اللبناني والجيش السوري”.

وتابع: “لكننا أبلغنا الاتحاد الفلسطيني للعبة وكذلك الاتحاد الآسيوي، بأننا متمسكون بملعبنا البيتي ملعب فيصل الحسيني المحاذي لمدينة القدس” التابع للضفة الغربية المحتلة.

وتعادل هلال القدس في أولى مبارياته مع الجيش السوري ذهابا (1-1) في المباراة التي أقيمت في البحرين نظرا لعدم السماح للنادي السوري باستضافة مباريات رسمية على أرضه في ظل النزاع في بلاده منذ 2011.

ومن المقرر أن يستضيف هلال القدس النجمة في الأول من أبريل المقبل، والجيش في 30 منه، وأدرج الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري ملعب فيصل الحسيني بين أماكن إقامة المباراتين.

وكان رئيس نادي النجمة أسعد صقال قد أكد في تصريحات لقناة “الجديد” اللبنانية رفض الفريق خوض مباراته في الضفة الغربية.

وقال: “على المعابر سلطات إسرائيلية هي التي تسهل الدخول والخروج، وهي التي تأخذ جوازات السفر، وهذا أمر نرفضه”.

وأضاف: “أنا لا أقبل أن يقف لاعبو نادي النجمة على معبر يتواجد فيه عسكري إسرائيلي يأخذ جوازات سفرهم ليدخلهم إلى فلسطين”، معتبرا أن القبول بأمر مماثل يعني موافقة على التطبيع، وتساءل: “ما هو التطبيع؟ التطبيع يعني قبولا بالأمر الواقع”.

وفي حين أشار صقال إلى تواصل مع الاتحادين اللبناني والآسيوي لشرح “الوضع السياسي والأمني”، أوضح أن الاتحاد القاري “لم يرد” حتى الآن.

وتوجه إلى مسؤولي النادي الفلسطيني بالقول: “اختاروا أرضا محايدة، أينما تريدون. نادي النجمة مستعد لأن يسافر ويلعب ضد نادي الهلال”.

المصدر: أ ف ب