ليبيا – أصدر وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي منشور الوزارة الأول لعام 2019 بشأن الإيرادات السنوية التي يتم جبايتها لصالح الوزارة.

الحاسي قال في البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه إن الاعتذار بالجهل بالقانون أمر مرفوض ولا يعفي صاحبه من فداحة المسؤولية الإدارية والجنائية ومن المساءلة القانونية لما فيها من إهدار للمال العام.

وجاء هذا تعليقاً على مخالفات لنص المادة (64) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي تقضي بوجوب توريد حصيلة الإيرادات يومياً وما حصل فيها من مخالفات وتجاوزات.

كما طالب الوزير بعدم التصرف في الإيرادات التي يتم جبايتها والتأكيد على إحالتها لوزارة المالية والتخطيط وفقاً للاجراءات المتبعة بالخصوص.