مبابي يطارد ميسي على الحذاء الذهبي بثنائية في مرمى كان

مبابي يطارد ميسي على الحذاء الذهبي بثنائية في مرمى كان

فرنسا – واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تألقه مع الفريق الباريسي، بعدما سجل ثنائية في شباك كان، السبت، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبهذه الثنائية وصل مبابي إلى الهدف 50 في 76 مباراة بقميص البي إس جي في جميع البطولات، منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.

ورفع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما رصيده إلى 24 هدفا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه إدينسون كافاني.

وأشارت شبكة سكواكا لإحصائيات، أن المهاجم الفرنسي يعد ثاني أكثر لاعب يحقق هذا المعدل في الدوريات الأوروبية الخمسة للموسم الجاري، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليواصل مبابي الضغط على نجم برشلونة ليونيل ميسي في صدارة سباق الحذاء الذهبي، بفارق هدف، لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في المقابل فشل ميسي في رفع رصيد أهدافه الـ 25 التي سجلها في الدوري الإسباني هذا الموسم، والابتعاد أكثر بصدارة سباق الحذاء الذهبي، ولم يتسن له هز الشباك في فوز فريقه على ريال مدريد بهدف نظيف في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحسب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة من 6 إلى 11، أما باقي الدوريات فيحتسب فيها الهدف بنقطة واحدة فقط.

المصدر: وكالات