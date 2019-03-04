ليبيا – التقى مقرر مجلس الدولة محمد أبو سنينة أمس الأحد كلا من عضو مجلس الإدارة لوقف المعارف التركي حسن يافوز والموظف في الوقف تونجاي تشيلاسيز وعدد من مرافقيه.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة دور وقف المعارف التركي في مساعيه إلى التقارب الثقافي بين الشعوب ودعم المؤسسات التعليمية والتدريبية.

ومن جانبه، أبدى الجانب التركي رغبة بلاده في إقامة شراكة حقيقية مع الدولة الليبية في مجال التقارب الثقافي من خلال التنسيق مع وزارة التعليم بحكومة الوفاق لافتتاح المدارس التعليمية والتدريبية لمد جسور التواصل المعرفي بين الشعوب.

وبدوره، أعرب أبوسنينة عن ترحيب مجلس الدولة بكل المشاريع التعليمية الهادفة التي من شأنها إتاحة الفرصة أمام الطلبة الليبيين للتحصيل العلمي الجيد مستفيدين من خبرات الدول الأجنبية في تجاربها في هذا المجال العربية منها والإنجليزية وكذلك الرغبة في الانفتاح على التجربة التركية والاستفادة منها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق.