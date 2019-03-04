ليبيا – قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم أسامة الدرسي أمس الأحد إن ادارة الفرع وزعت أمس الأول كافة المستلزمات الضرورية للسجلات المدنية من أجل تقديم الخدمات للمواطن.

المقدم الدرسي أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية بنغازي بأنه أعطى تعليماته لكافة مدراء السجلات المدنية بتسهيل إجراءات سحب الوضع العائلي وفقا للقانون ، مشيراً إلى أن السجلات ستفتح أمام المواطنين إلى حين الإنتهاء من تقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد الدرسي على أنه تم تشكيل غرف طوارئ لحل المشاكل أثناء عمليات السحب للأوضاع العائلية بعد بيان ليبيا المركزي بفتح منظومة أرباب الاسر ، منوّهاً إلى أن الإزدحام على السجلات المدنية سينتهي في غضون أيام.