ليبيا – في إطار تعزيز مبادئ الإدارة الإنسانية للحدود مع البلدان المجاورة إستقبل رئيس مصلحة الجوازات العميد جمعه حاجي غريبه وفد المنظمة الدولية للهجرة وذلك لمد أواصر التعاون حول إدارة وحوكمة الهجرة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصلحة عرض منظومة مراقبة الحدود “Midas” وكذلك ملف التدريب على سلامة جوازات السفر والتأشيرات وفق دليل الإجراءات المعتمد لأغلب دول العالم.

وبدوره أشاد رئيس المصلحة بالدور الإيجابي والفعال للمنظمة، مؤكداً على معالجة موضوع تدفق الهجرة من مصدرها بموجب إتفاقيات دولية وتفعيل الأساليب القانونية والأمنية للضغط على المزورين ومحاربة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية وتوحيد كافة الجهود مع جميع الجهات المعنية بملف الهجرة بإعتبار أن المسؤولية تضامنية.

ونوّه خلال الإجتماع على ضرورة عقد ورش عمل لتقارب وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بالجانب الجانب التدريبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.