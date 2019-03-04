ليبيا – استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف الرفع من قدرات الكوادر التدريبية التابعة لمكاتب الإدارة الانتخابية إنطلقت أمس الأحد بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي فعاليات النسخة الثالثة لدورة تدريب المدربين (TOT).

الصادق الزكار رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية أشاد بأن هذه الدورة تستهدف المدربين التابعين للمكاتب الإنتخابية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية وعددهم 22 مدرب ومدربة.

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وأضاف الزكار بأن هذه الدورة تأتي استكمالاً للدورات التدريبية التي عقدت بمدينة طرابلس خلال الفترة الماضية والتي استهدفت الكوادر التدريبية التابعة للمكاتب الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقتين الغربية والجنوبية حيث بلغ عدد المستهدفين 42 مدرب ومدربة. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الدورات يتم بالكوادر التدريبية الوطنية العاملة بالمفوضية حرصا منها على بناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات المتصلة بالعملية الانتخابية.