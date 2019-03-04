اليمن – حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من فشل عملية السلام في مدينة الحديدة جنوب غربي اليمن، إذا لم تبذل أطراف النزاع جهودا صادقة للدفع باتفاق ستوكهولم للسلام قدما.

وقال الوزير البريطاني خلال زيارة مفاجئة إلى عدن: “نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام. وهذه العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزاما من الجانبين بالوفاء بتعهداتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم”.

ووصل هانت أمس الأحد إلى عدن قادما من الرياض، في زيارة لم يكن معلنا عنها ضمن جدول جولته الإقليمية التي يقوم بها لتحريك عملية السلام في اليمن.

وكان هانت قد اجتمع السبت في الرياض بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبحث معه ما وصفه بـ”الهدنة الهشة” في الحديدة.

واشتكى الوزير البريطاني من بطء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، خلافا لما تم الاتفاق عليه في السويد في ديسمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية.

المصدر: وكالات