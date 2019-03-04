انجلترا – انتزع واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز للفائز تروي دييني في (د.5) وأندري جراي في (د.90+2)، بينما أحرز جيمي فاردي في (د.75) هدف ليستر الوحيد.

ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

واستهل المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومشواره مع فريقه الجديد ليستر سيتي، بالخسارة وذلك بعد أيام من تحقيقه الفوز على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين الثلاثاء، والتي تابعها رودجرز من أرض ملعب كينغ باور ستاديوم بعد ساعات من تعيينه رسميا.

وكان ليستر سيتي تعاقد الثلاثاء الماضي مع رودجرز الذي كان يشرف على تدريب سلتيك الاسكتلندي، خلفا للمدرب الفرنسي كلود بويل الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

المصدر: وكالات