إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناقات خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مخيم شعفاط

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناقات خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مخيم شعفاط

القدس – أصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات نتيجة اطلاق الجيش الاسرائيلي للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بكثافة وبصورة عشوائية، في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية إن مواجهات عنيفة ما زالت دائرة في محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، عقب اغلاق الاحتلال للحاجز العسكري أمام مركبات وحافلات الطلبة والمواطنين، واحتجاج الطلبة على هذا الاجراء، الذي أخرهم عن مدارسهم، ومعاهدهم، واضطروا إلى النزول من الحافلات.

وأوضحت وكالة “وفا” أن المحال التجارية القريبة من مسرح الأحداث بمحيط الحاجز العسكري أغلقت أبوابها وسط حالة من التوتر الشديد.

وفا