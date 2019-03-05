ليبيا – إفتتح وكيل وزارة إقتصاد الوفاق فتحي ونيس يوم أمس الإثنين فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا الثاني للغذاء بمدينة المعارض بمعرض طرابلس الدولي.

وكيل الوزارة تقدم بالشكر بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة المعرض على حسن إقامتهم له ورحب بمدراء الشركات الصناعية، مثنياً على أهمية الشراكة بين القطاع العام و الخاص للرقي والنهوض بالقطاعين الصناعي والاقتصادي لليبيا.

كما أثنى على مشاركة بعض الشركات العالمية للمعرض لمساهمة في الاستيراد و التصدير و الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعين، مؤكداً حرص الوزارة لتذليل كافة الصعاب من أجل تعزيز ثقافة الشراكة للقطاع الصناعي الوطني والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للوطن.

وحضر الإفتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق فتحي ونيس ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ونائب رئيس اتخاد غرف التجارة والصناعة ومدير عام شركة الدولية وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا ومندوبي الشركات المشاركة في معرض ليبيا الدولي الثاني للغذاء.

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